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Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Поединки состоятся 1 и 2 апреля.
1-2 апреля будут сыграны матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.
Борьбу за трофей продолжают восемь команд: шесть представителей УПЛ ("Рух", "Александрия", "Полесье", "Динамо", "Шахтер", "Верес") и два клуба Первой лиги ("Виктория", "Буковина").
Четвертьфинальные противостояния будут состоять из одного матча. Победители выйдут в полуфинал.
Кубок Украины-2024/25: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Вторник, 1 апреля
13:00 "Буковина" (Черновцы) – "Виктория" (Сумы)
Среда, 2 апреля
14:00 "Александрия" (Александрия) – "Шахтер" (Донецк)
18:00 "Верес" (Ровно) – "Полесье" (Житомир)
18:00 "Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев)
Полуфиналы Кубка Украины состоятся 23 апреля (базовая дата). Финал запланирован на 14 мая в Житомире.
Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.
"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.