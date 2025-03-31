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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
875
Время на прочтение
1 мин

Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Поединки состоятся 1 и 2 апреля.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Кубок Украины по футболу

Кубок Украины по футболу / © ФК Шахтер

1-2 апреля будут сыграны матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

Борьбу за трофей продолжают восемь команд: шесть представителей УПЛ ("Рух", "Александрия", "Полесье", "Динамо", "Шахтер", "Верес") и два клуба Первой лиги ("Виктория", "Буковина").

Четвертьфинальные противостояния будут состоять из одного матча. Победители выйдут в полуфинал.

Кубок Украины-2024/25: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Вторник, 1 апреля

13:00 "Буковина" (Черновцы) – "Виктория" (Сумы)

Среда, 2 апреля

14:00 "Александрия" (Александрия) – "Шахтер" (Донецк)

18:00 "Верес" (Ровно) – "Полесье" (Житомир)

18:00 "Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев)

Полуфиналы Кубка Украины состоятся 23 апреля (базовая дата). Финал запланирован на 14 мая в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

Дата публикации
Количество просмотров
875
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