- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 1 мин
Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Уже на этой стадии турнира в очной дуэли сойдутся "Динамо" и "Шахтер".
С 28 по 30 октября состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
Участие в них примут 16 клубов, которые одержали победы в 1/16 финала.
Уже на этой стадии турнира в очной дуэли сойдутся гранды украинского футбола – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Шахтер", который состоится в среду, 29 октября.
Победители одноматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал. Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти – без дополнительных таймов.
Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Вторник, 28 октября
12:00 "Чернигов" (Чернигов) – "Лесное" (Киев)
14:30 "Буковина" (Черновцы) – "Нива" (Тернополь)
14:30 "Локомотив" (Киев) – "Нива" (Винница)
Среда, 29 октября
12:00 "Виктория" (Сумы) – "Ингулец" (Петрово)
14:30 ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов)
18:00 "Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк)
Четверг, 30 октября
12:00 "Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) – "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)
17:00 "Металлист 1925" (Харьков) – "Агробизнес" (Волочиск)
Отметим, что "Чернигов" вышел в 1/8 финала благодаря тому, что "Кривбассу" засчитали техническое поражение из-за превышения лимита на легионеров.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".