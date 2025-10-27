ТСН в социальных сетях

Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Уже на этой стадии турнира в очной дуэли сойдутся "Динамо" и "Шахтер".

Кубок Украины по футболу

Кубок Украины по футболу / © УАФ

С 28 по 30 октября состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Участие в них примут 16 клубов, которые одержали победы в 1/16 финала.

Уже на этой стадии турнира в очной дуэли сойдутся гранды украинского футбола – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Шахтер", который состоится в среду, 29 октября.

Победители одноматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал. Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти – без дополнительных таймов.

Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Вторник, 28 октября

12:00 "Чернигов" (Чернигов) – "Лесное" (Киев)

14:30 "Буковина" (Черновцы) – "Нива" (Тернополь)

14:30 "Локомотив" (Киев) – "Нива" (Винница)

Среда, 29 октября

12:00 "Виктория" (Сумы) – "Ингулец" (Петрово)

14:30 ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов)

18:00 "Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк)

Четверг, 30 октября

12:00 "Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) – "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)

17:00 "Металлист 1925" (Харьков) – "Агробизнес" (Волочиск)

Отметим, что "Чернигов" вышел в 1/8 финала благодаря тому, что "Кривбассу" засчитали техническое поражение из-за превышения лимита на легионеров.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

