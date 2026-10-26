- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Победители одноматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
С 27 по 29 октября состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.
На этой стадии турнира сыграют 16 клубов, которые выиграли свои матчи 1/16 финала.
Победители одноматчевых противостояний 1/8 финала выйдут в четвертьфинал. Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.
Уже в 1/8 финала национального Кубка сыграют между собой главные фавориты турнира — донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Отметим, что в предыдущем розыгрыше Кубка Украины "бело-синие" и "горняки" также встретились уже на стадии 1/8 финала. Тогда "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.
Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Вторник, 27 октября
13:00 "Левый Берег" (Киев) — "Верес" (Ровно)
18:00 "Шахтер" (Донецк) — "Динамо" (Киев)
Среда, 28 октября
11:00 "Маяк" Сарны — "Харьков"
11:00 "Чернигов" — "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
13:00 ЛНЗ (Черкассы) — "Металлист" (Харьков)
15:30 "Полесье" (Житомир) — "Новый Роздол" (Львовская область)
Четверг, 29 октября
13:00 "Заря" (Луганск) — "Кривбасс" (Кривой Рог)
18:00 "Карпаты" (Львов) — "Александрия"
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).