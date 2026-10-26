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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Победители одноматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кубок Украины по футболу

Кубок Украины по футболу / © ФК Динамо Киев

С 27 по 29 октября состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.

На этой стадии турнира сыграют 16 клубов, которые выиграли свои матчи 1/16 финала.

Победители одноматчевых противостояний 1/8 финала выйдут в четвертьфинал. Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

Уже в 1/8 финала национального Кубка сыграют между собой главные фавориты турнира — донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Отметим, что в предыдущем розыгрыше Кубка Украины "бело-синие" и "горняки" также встретились уже на стадии 1/8 финала. Тогда "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.

Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Вторник, 27 октября

13:00 "Левый Берег" (Киев) — "Верес" (Ровно)

18:00 "Шахтер" (Донецк) — "Динамо" (Киев)

Среда, 28 октября

11:00 "Маяк" Сарны — "Харьков"

11:00 "Чернигов" — "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

13:00 ЛНЗ (Черкассы) — "Металлист" (Харьков)

15:30 "Полесье" (Житомир) — "Новый Роздол" (Львовская область)

Четверг, 29 октября

13:00 "Заря" (Луганск) — "Кривбасс" (Кривой Рог)

18:00 "Карпаты" (Львов) — "Александрия"

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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