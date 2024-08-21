Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей третьего предварительного этапа

21-22 августа будут сыграны матчи третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют 16 команд – 9 победителей второго предварительного этапа и 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Эксклюзивная прямая трансляция матча "Олимпия" – "Заря" будет на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Поединок "Колос" – "Оболонь" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который также можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Кубок Украины по футболу-2024/25: расписание и результаты матчей третьего предварительного этапа

Среда, 21 августа

13:00 "Олимпия" (Савинцы) – "Заря" (Луганск)

15:00 "Пробий" (Городенка) – "Ингулец" (Петрово)

16:00 "Минай" (Минай) – "Виктория" (Сумы)

17:00 "Колос" (Ковалевка) – "Оболонь" (Киев)

17:00 "Николаев" (Николаев, Львовская обл.) – "Буковина" (Черновцы)

18:00 "Карпаты" (Львов) – "Черноморец" (Одесса)

Четверг, 22 августа

13:00 "Кудровка" (Кудровка) – ЮКСА (Тарасовка)

17:00 "Металлист 1925" (Харьков) – "Верес" (Ровно)

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

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