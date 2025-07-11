ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
234
Время на прочтение
1 мин

Кубок Украины по футболу разыграют в новом формате: что изменилось

Формат национального Кубка будет изменен уже в сезоне-2025/26.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кубок Украины по футболу

Кубок Украины по футболу / © ФК Шахтер

Украинская ассоциация футбола (УАФ) изменила формат мужского Кубка Украины по футболу на сезон-2025/26.

Об этом сообщается на официальной странице УАФ в Instagram.

Новый формат Кубка Украины по футболу

  • Старт с квалификации среди победителей региональных кубков.

  • С 1/32 – к игре присоединяются клубы УПЛ (без участников еврокубков).

  • В 1/16 – еще 4 клуба, которые представляют Украину в Европе.

  • Один раунд – один матч. Без дополнительного времени. Сразу серия послематчевых пенальти.

  • Максимально слепой жребий: "Шахтер" или "Динамо" могут играть между собой или против любителей.

  • Все матчи – в прямом эфире на УПЛ ТВ.

  • Впервые за многие годы – новый трофей.

Открытие турнира и жеребьевка квалификационного раунда уже совсем скоро. Базовая дата первых матчей – 9-10 августа.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
234
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie