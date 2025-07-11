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Кубок Украины по футболу разыграют в новом формате: что изменилось
Формат национального Кубка будет изменен уже в сезоне-2025/26.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) изменила формат мужского Кубка Украины по футболу на сезон-2025/26.
Об этом сообщается на официальной странице УАФ в Instagram.
Новый формат Кубка Украины по футболу
Старт с квалификации среди победителей региональных кубков.
С 1/32 – к игре присоединяются клубы УПЛ (без участников еврокубков).
В 1/16 – еще 4 клуба, которые представляют Украину в Европе.
Один раунд – один матч. Без дополнительного времени. Сразу серия послематчевых пенальти.
Максимально слепой жребий: "Шахтер" или "Динамо" могут играть между собой или против любителей.
Все матчи – в прямом эфире на УПЛ ТВ.
Впервые за многие годы – новый трофей.
Открытие турнира и жеребьевка квалификационного раунда уже совсем скоро. Базовая дата первых матчей – 9-10 августа.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".