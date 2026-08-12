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Кубок Украины по футболу: результаты матчей квалификационного раунда
Победители поединков вышли в 1/32 финала.
С 8 по 12 августа состоялись матчи квалификационного раунда Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.
Победители одноматчевых противостояний вышли в 1/32 финала.
Согласно регламенту турнира, в случае ничьей в основное время сразу пробивалась серия пенальти — без дополнительных таймов.
Кубок Украины: результаты квалификационного раунда
Суббота, 8 августа
16:00 "Новый Роздол" — "Николаев" (Львовская обл.) — 0:0, серия пенальти 4:2
Воскресенье, 9 августа
12:00 "Дружба-Казаки" Нежин — "VIVAD" Романов — 2:2, серия пенальти 4:3
14:00 "Колос" (Полонное) — "Новожуков" — 3:1
14:00 "Ukrainian Team" Днепр — "Решетиловка" — 0:5
15:00 "IRON" Запорожье — "Базис" Кочубеевка — 0:1
16:00 "Покутье" Коломыя — "Довбуш" Черновцы - 2:1
Вторник, 11 августа
14:00 "Ингул" Первозвановка — "Пальмира" Одесса — 1:3
14:00 "Чайка" Вышгород — "Калиновка" — 1:5
Среда, 12 августа
16:00 "Агрон" Великие Гаи — "Луцксантехмонтаж №536" — 3:3, серия пенальти 6:7
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).