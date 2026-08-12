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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Кубок Украины по футболу: результаты матчей квалификационного раунда

Победители поединков вышли в 1/32 финала.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кубок Украины по футболу

Кубок Украины по футболу / © ФК Динамо Киев

С 8 по 12 августа состоялись матчи квалификационного раунда Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.

Победители одноматчевых противостояний вышли в 1/32 финала.

Согласно регламенту турнира, в случае ничьей в основное время сразу пробивалась серия пенальти — без дополнительных таймов.

Кубок Украины: результаты квалификационного раунда

Суббота, 8 августа

16:00 "Новый Роздол" — "Николаев" (Львовская обл.) — 0:0, серия пенальти 4:2

Воскресенье, 9 августа

12:00 "Дружба-Казаки" Нежин — "VIVAD" Романов — 2:2, серия пенальти 4:3

14:00 "Колос" (Полонное) — "Новожуков" — 3:1

14:00 "Ukrainian Team" Днепр — "Решетиловка" — 0:5

15:00 "IRON" Запорожье — "Базис" Кочубеевка — 0:1

16:00 "Покутье" Коломыя — "Довбуш" Черновцы - 2:1

Вторник, 11 августа

14:00 "Ингул" Первозвановка — "Пальмира" Одесса — 1:3

14:00 "Чайка" Вышгород — "Калиновка" — 1:5

Среда, 12 августа

16:00 "Агрон" Великие Гаи — "Луцксантехмонтаж №536" — 3:3, серия пенальти 6:7

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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