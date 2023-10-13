Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/4 финала

В пятницу, 13 октября, в конференц-зале "Epet Arena" в Праге состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

Его провели футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Руслан Малиновский, которые в составе национальной команды готовятся к матчу 7-го тура отбора на Евро-2024 против команды Северной Македонии.

На этой стадии Кубка Украины сыграют восемь победителей 1/8 финала: донецкий "Шахтер", "Александрия", "Виктория" (Сумы), житомирское "Полесье", киевская "Оболонь", одесский "Черноморец", полтавская "Ворскла" и луганская "Заря".

Стоит отметить, что киевское "Динамо" в 1/8 финала потерпело сенсационное поражение от "Оболони" и вылетело из турнира.

Базовый день проведения матчей 1/4 финала – 1 ноября.

Кубок Украины-2023/24: результаты жеребьевки 1/4 финала

"Оболонь" (Киев) – "Ворскла" (Полтава)

"Виктория" (Сумы) – "Шахтер" (Донецк)

"Полесье" (Житомир) – "Александрия" (Александрия)

"Черноморец" (Одесса) – "Заря" (Луганск)

Добавим, что поединки 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 3 апреля 2024 года. Финал состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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