Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/4 финала

В пятницу, 8 ноября, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2024/25.

На четвертьфинальной стадии турнира сыграют восемь команд: шесть представителей УПЛ и два клуба Первой лиги.

Кубок Украины по футболу-2024/25: пары 1/4 финала

"Александрия" – "Шахтер" (Донецк)

"Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев)

"Буковина" (Черновцы) – "Виктория" (Сумы)

"Верес" (Ровно) – "Полесье" (Житомир)

Базовая дата проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины – 2 апреля 2025 года.

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

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