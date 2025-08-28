- Дата публикации
Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/16 финала
На этой стадии в борьбу вступают представители Украины в еврокубках – "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия".
В четверг, 28 августа, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
На этой стадии турнира сыграют 32 клуба: 28 победителей 1/32 финала и четыре представителя Украины в еврокубках – "Динамо", "Шахтер", "Полесье", "Александрия".
Жребий был совершенно "слепым", любой мог выпасть любому.
Триумфаторы одноматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала. Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время победитель будет определяться в серии пенальти – без дополнительных таймов.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
"Ингулец" (Петрово) – "Подолье" (Хмельницкий)
"Нива" (Винница) – "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)
"Чернигов" (Чернигов) – "Кривбасс" (Кривой Рог)
"Александрия" (Александрия) – "Динамо" (Киев)
"Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) – "Черноморец" (Одесса)
"Локомотив" (Киев) – "Верес" (Ровно)
"Металлист" (Харьков) – ЛНЗ (Черкассы)
"Полтава" (Полтава) – "Нива" (Тернополь)
"Металлург" (Запорожье) – "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)
"Буковина" (Черновцы) – "Карпаты" (Львов)
"Виктория" (Сумы) – "Левый берег" (Киев)
"Металлист 1925" (Харьков) – "Колос" Полонное (Хмельницкая обл.)
"Агробизнес" (Волочиск) – "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.)
"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) – "Лесное" (Киев)
"Полесье" Ставки (Киевская обл.) – "Шахтер" (Донецк)
"Полесье" (Житомир) – "Рух" (Львов)
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".