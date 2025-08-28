Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/16 финала

Кубок Украины по футболу / © УАФ

В четверг, 28 августа, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

На этой стадии турнира сыграют 32 клуба: 28 победителей 1/32 финала и четыре представителя Украины в еврокубках – "Динамо", "Шахтер", "Полесье", "Александрия".

Жребий был совершенно "слепым", любой мог выпасть любому.

Триумфаторы одноматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала. Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время победитель будет определяться в серии пенальти – без дополнительных таймов.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

"Ингулец" (Петрово) – "Подолье" (Хмельницкий)

"Нива" (Винница) – "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

"Чернигов" (Чернигов) – "Кривбасс" (Кривой Рог)

"Александрия" (Александрия) – "Динамо" (Киев)

"Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) – "Черноморец" (Одесса)

"Локомотив" (Киев) – "Верес" (Ровно)

"Металлист" (Харьков) – ЛНЗ (Черкассы)

"Полтава" (Полтава) – "Нива" (Тернополь)

"Металлург" (Запорожье) – "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)

"Буковина" (Черновцы) – "Карпаты" (Львов)

"Виктория" (Сумы) – "Левый берег" (Киев)

"Металлист 1925" (Харьков) – "Колос" Полонное (Хмельницкая обл.)

"Агробизнес" (Волочиск) – "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.)

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) – "Лесное" (Киев)

"Полесье" Ставки (Киевская обл.) – "Шахтер" (Донецк)

"Полесье" (Житомир) – "Рух" (Львов)

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".