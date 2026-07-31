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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
887
Время на прочтение
2 мин

Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки квалификационного раунда и 1/32 финала

В сезоне-2026/27 за трофей будут бороться 69 клубов.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кубок Украины по футболу

Кубок Украины по футболу / © ФК Динамо Киев

В пятницу, 31 июля, состоялась жеребьевка квалификационного раунда и 1/32 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.

В сезоне 2026/27 за трофей будут бороться 69 клубов: 16 команд украинской Премьер-лиги, 14 команд Первой лиги, 15 команд Второй лиги, 6 команд Ассоциации любительского футбола Украины, 18 представителей региональных ассоциаций футбола.

Жеребьевку провели экс-капитан сборной Украины, глава Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и бывший игрок сборной Украины Николай Морозюк.

Результаты жеребьевки квалификационного раунда Кубка Украины

A1. Новый Роздол — Николаев, Львовская обл.

A2. Покутье Коломыя — Довбуш Черновцы

A3. Агрон Великие Гаи — Луцксантехмонтаж

B1. Колос Полонное — Новожуков

B2. Дружба-Козаки Нежин — VIVAD Романов

B3. Чайка Вышгород — Калиновка

C1. Ukrainian Team Днепр — Решетиловка

C2. Ингул Первозвановка — Пальмира Одесса

C3. IRON Запорожье — Базис Кочубеевка

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины

Куликов-Белка — Победитель C2

Локомотив Киев — Пробий Городенка

Днестр Залещики — Левый Берег

Нива Винница — Рух Львов

Брацлав — Александрия

Черноморец — Вильхивцы, Ивано-Франковская обл.

Агротех Тышкивка — Вильхивцы, Закарпатье

Скала 1911 Стрый — Заря Луганск

Победитель B2 — Победитель C3

Подолье Хмельницкий — Виктория Сумы

Авангард Лозовая — Кудровка

Эпицентр Каменец-Подольский — То4ка Одесса

Колос Ковалевка — ЮКСА Тарасовка

Победитель C1 — Прикарпатье Ивано-Франковск

Диназ Вышгород — Феникс-Мариуполь

Харьков — Победитель B3

Маяк Сарны — Полтава

Верес Ровно — Ингулец Петрово

Кривбасс Кривой Рог — Рокита

Победитель A1 — Атлет Киев

Ребел Киев — Агробизнес

Металлург Запорожье — Олимпия Савинцы

Карпаты Львов — Оболонь Киев

Карбон Черкассы — Победитель A2

Победитель A3 — Чернигов

Буковина Черновцы — Нива Тернополь

Победитель B1 — Тростянец

Пенуэл Кривой Рог — Металлист Харьков

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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Дата публикации
Количество просмотров
887
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