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Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки квалификационного раунда и 1/32 финала
В сезоне-2026/27 за трофей будут бороться 69 клубов.
В пятницу, 31 июля, состоялась жеребьевка квалификационного раунда и 1/32 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.
В сезоне 2026/27 за трофей будут бороться 69 клубов: 16 команд украинской Премьер-лиги, 14 команд Первой лиги, 15 команд Второй лиги, 6 команд Ассоциации любительского футбола Украины, 18 представителей региональных ассоциаций футбола.
Жеребьевку провели экс-капитан сборной Украины, глава Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и бывший игрок сборной Украины Николай Морозюк.
Результаты жеребьевки квалификационного раунда Кубка Украины
A1. Новый Роздол — Николаев, Львовская обл.
A2. Покутье Коломыя — Довбуш Черновцы
A3. Агрон Великие Гаи — Луцксантехмонтаж
B1. Колос Полонное — Новожуков
B2. Дружба-Козаки Нежин — VIVAD Романов
B3. Чайка Вышгород — Калиновка
C1. Ukrainian Team Днепр — Решетиловка
C2. Ингул Первозвановка — Пальмира Одесса
C3. IRON Запорожье — Базис Кочубеевка
Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины
Куликов-Белка — Победитель C2
Локомотив Киев — Пробий Городенка
Днестр Залещики — Левый Берег
Нива Винница — Рух Львов
Брацлав — Александрия
Черноморец — Вильхивцы, Ивано-Франковская обл.
Агротех Тышкивка — Вильхивцы, Закарпатье
Скала 1911 Стрый — Заря Луганск
Победитель B2 — Победитель C3
Подолье Хмельницкий — Виктория Сумы
Авангард Лозовая — Кудровка
Эпицентр Каменец-Подольский — То4ка Одесса
Колос Ковалевка — ЮКСА Тарасовка
Победитель C1 — Прикарпатье Ивано-Франковск
Диназ Вышгород — Феникс-Мариуполь
Харьков — Победитель B3
Маяк Сарны — Полтава
Верес Ровно — Ингулец Петрово
Кривбасс Кривой Рог — Рокита
Победитель A1 — Атлет Киев
Ребел Киев — Агробизнес
Металлург Запорожье — Олимпия Савинцы
Карпаты Львов — Оболонь Киев
Карбон Черкассы — Победитель A2
Победитель A3 — Чернигов
Буковина Черновцы — Нива Тернополь
Победитель B1 — Тростянец
Пенуэл Кривой Рог — Металлист Харьков
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).