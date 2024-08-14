Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки третьего предварительного этапа

В среду, 14 августа, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2024/25.

В ней приняли участие 16 команд – 9 победителей второго предварительного этапа и 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Базовая дата матчей третьего предварительного раунда – 21 августа.

Кубок Украины по футболу-2024/25: пары третьего предварительного этапа

"Пробий" (Городенка) – "Ингулец" (Петрово)

"Минай" (Минай) – "Виктория" (Сумы)

"Карпаты" (Львов) – "Черноморец" (Одесса)

"Колос" (Ковалевка) – "Оболонь" (Киев)

"Металлист 1925" (Харьков) – "Верес" (Ровно)

"Олимпия" (Савинцы) – "Заря" (Луганск)

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) – "Буковина" (Черновцы)

"Кудровка" (Кудровка) – ЮКСА (Тарасовка)

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

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