Кубок Украины по футболу: стали известны даты и время матчей 1/4 финала

Кубок Украины по футболу: стали известны даты и время матчей 1/4 финала

Поединки состоятся весной.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) определила даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины сезона-2021/22.

Четвертьфинальные поединки будут сыграны с первого по третье марта.

Согласно регламенту турнира, все противостояния состоят из одного матча. В 1/4 финала клубы с более низким рейтингом проведут встречи на своем поле.

Расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины по футболу

1 марта, 19:30 "Металлист" - "Заря"

2 марта, 17:00 "Александрия" - "Динамо"

2 марта, 19:30 "Львов" - "Шахтер"

3 марта, 19:30 "Днепр-1" - "Ворскла"

Матчи 1/2 финала запланированы на 20 апреля 2022 года.

Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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