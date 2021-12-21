Кубок Украины по футболу: стали известны даты и время матчей 1/4 финала

Поединки состоятся весной.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) определила даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины сезона-2021/22.
Четвертьфинальные поединки будут сыграны с первого по третье марта.
Согласно регламенту турнира, все противостояния состоят из одного матча. В 1/4 финала клубы с более низким рейтингом проведут встречи на своем поле.
Расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины по футболу
1 марта, 19:30 "Металлист" - "Заря"
2 марта, 17:00 "Александрия" - "Динамо"
2 марта, 19:30 "Львов" - "Шахтер"
3 марта, 19:30 "Днепр-1" - "Ворскла"
- Матчи 1/2 финала запланированы на 20 апреля 2022 года.
- Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.
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