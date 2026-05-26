Куча синяков на лице: Верховен показал, как выглядит после поражения от Усика

Рико Верховен / Фото: Денис Дидковский

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен показал свое состояние после поражения нокаутом от чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика.

37-летний спортсмен у себя в соцсетях опубликовал видео, как завтракает сэндвичами с "Nutella", на котором видно, что его лицо покрыто кучей синяков.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

