"Кучка засранцев": звездный кум Месси встал на защиту аргентинца после матча с "Реалом"

Семикратный обладатель "Золотого мяча" столкнулся с критикой после первого поединка 1/8 финала ЛЧ.

Аргентинский форвард Серхио Агуэро, который в конце прошлого года объявил о завершении карьеры футболиста из-за проблем с сердцем, вступился за своего кума и бывшего партнера по национальной сборной Лионеля Месси.

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" болельщики и эксперты подвергли резкой критике Лео, который в этом поединке не реализовал пенальти. А французское издание L'Équipe поставило семикратному владею "Золотого мяча" самую низкую оценку (3) среди игроков парижского клуба.

"Очень неудачный пенальти Месси. Но Лео играл очень хорошо. Я говорю так не потому, что он мой друг. Просто Месси реально играл очень круто. Он был очень активен. Жаль за пенальти, но такое случается с каждым. Он все равно был великолепен. .

Французские журналы и газеты уничтожают его. Это кучка засранцев. У меня было запланированное интервью с французским журналом. Но я отказался: "Нет, потому что я поддерживаю Месси", - цитирует Агуэро издание Olé.

Матч ПСЖ "Реал" завершился победой парижан со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное время забил Килиан Мбаппе.

парижан со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное время забил Килиан Мбаппе. Ответный матч между французским и испанским грандами состоится 9 марта в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

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