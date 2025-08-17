"Кудровка" разбила "Полтаву" в матче новичков УПЛ (видео)

"Кудровка" – "Полтава"

"Кудровка" обыграла "Полтаву" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Оболонь Арене" в Киеве завершился со счетом 3:1 .

Уже на 5-й минуте клуб из села Черниговской области открыл счет в поединке новичков элитного дивизиона – пенальти реализовал Владислав Шаповал.

На 35-й минуте Александр Козак удвоил преимущество "Кудровки". А во втором тайме Шаповал оформил дубль, на 51-й минуте во второй раз забив с пенальти.

Полтавчане ответили лишь одним голом на последних секундах матча, автором которого стал Артем Онищенко.

Обзор матча "Кудровка" – "Полтава"

После этой победы "Кудровка" (6 очков) поднялась на четвертое место в УПЛ. "Полтава" (3 балла) занимает 11-ю строчку.

В четвертом туре национального чемпионата "Кудровка" примет "Карпаты", а "Полтава" сразится с "Зарей". Оба матча состоятся в пятницу, 29 августа.

Перед этим оба клуба проведут поединки 1/32 финала Кубка Украины: "Кудровка" встретится с "Левым Берегом", а соперником "Полтавы" будет запорожский IRON.