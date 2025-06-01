"Кудровка" в серии пенальти одолела "Ворсклу" и оформила исторический выход в УПЛ (видео)

"Кудровка" – "Ворскла"

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"Кудровка" победила "Ворсклу" в двухматчевом противостоянии плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2025/26.

В первом поединке полтавская команда в Киеве обыграла клуб из одноименного села Черниговской области со счетом 2:1.

Вторая встреча, которая состоялась 1 июня в Полтаве, завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1. Единственный гол за "Кудровку" на 9-й минуте забил Алексей Литовченко.

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Таким образом, по сумме двух матчей счет стал ничейным – 2:2. Поэтому клубы продолжили выяснять сильнейшего в экстра-таймах – там голов забито не было.

Так что судьба места в УПЛ определялась в серии пенальти, где точнее оказались игроки "Кудровки" – 4:3.

Обзор матча "Ворскла" – "Кудровка"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что в этом сезоне "Ворскла" заняла 13-е место в УПЛ, а "Кудровка" финишировала на четвертой строчке Первой лиги.

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"Ворскла" впервые в истории вылетела из элиты чемпионата Украины по футболу. "Кудровка" в следующем сезоне дебютирует в УПЛ.

Другую путевку в элитный дивизион разыграют "Левый Берег" (14-я позиция в УПЛ) и "Металлист 1925" (3-е место в Первой лиге). В первом поединке харьковский клуб одолел киевлян со счетом 1:0.

Отметим, что по итогам сезона-2024/25 из УПЛ напрямую вылетели два худших клуба – "Черноморец" и "Ингулец". В элите их заменят "Эпицентр" и "Полтава", которые стали лучшими командами Первой лиги.

Все матчи плей-офф за право участия в УПЛ покажет в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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