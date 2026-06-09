"Кудровка" в серии пенальти победила "Агробизнес" и сохранила прописку в УПЛ

"Кудровка" — "Агробизнес" / facebook.com/Kudrivka

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"Кудровка" победила "Агробизнес" в ответном матче плей-офф за место в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2026/27. Основное и дополнительное время поединка на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе завершилось со счетом 2:2 , а в серии пенальти триумфовала "Кудровка" — 3:2 .

"Кудровка" открыла счет на 39-й минуте встречи — после передачи Юрия Потимкова точный удар из пределов штрафной площадки нанес Артем Мачелюк. Этот гол позволил команде из одноименного села Черниговской области выиграть первый тайм.

Однако во втором тайме "Агробизнес" сумел сравнять счет — на 69-й минуте Богдан Козак ударом головой замкнул навес Ивана Гаврушко с правого фланга.

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Но на 81-й минуте "Кудровка" снова вышла вперед — Артем Легостаев метко пробил в дальний угол после скидки, сделанной Денисом Свитюхой.

В компенсированное ко второму тайму время, на 90+1-й минуте, "Агробизнес" во второй раз за матч отыгрался — пенальти реализовал Роман Толочко.

Поскольку в первом поединке команды не определили сильнейшего (0:0), то по сумме двух матчей счет тоже был ничейным — 2:2. Следовательно, игра перешла в экстра-таймы, где голов забито не было.

Итак, победитель противостояния определялся в серии пенальти, где точнее оказались футболисты "Кудровки" — 3:2.

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Таким образом, именно "Кудровка" сохранила место в УПЛ, в то время как "Агробизнес" остался на следующий сезон в Первой лиге.

Обзор матча "Агробизнес" — "Кудровка"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что в сезоне-2025/26 "Кудровка" заняла 13-е место в УПЛ. "Агробизнес" финишировал четвертым в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что в другой паре переходного плей-офф "Левый Берег" обыграл "Александрию" и завоевал путевку в УПЛ.

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По итогам сезона-2025/26 из элиты напрямую вылетели "Полтава" (последнее место в таблице УПЛ) и "Рух" (14-я позиция). Их заменят черновицкая "Буковина" и одесский "Черноморец", которые заняли первое и второе места в Первой лиге соответственно.

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