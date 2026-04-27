Кулаком в лицо: в чемпионате Испании вратарь "вырубил" соперника после красной карточки

Эстебан Андрада / © Associated Press

Во время матча 37-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу между "Уэской" и "Сарагосой" произошел скандальный эпизод с участием голкипера гостей Эстебана Андрады.

В компенсированное ко второму тайму время, при счете 1:0 в пользу "Уэски", 35-летний Андрада толкнул центрального защитника хозяев поля Хорхе Пулидо, который подошел и что-то ему сказал.

За этот инцидент Эстебан получил вторую желтую карточку и, как следствие, был удален с поля. Это сильно разозлило вратаря "Сарагосы" — он бросился мстить Пулидо и "вырубил" его ударом кулаком в лицо.

Это вызвало массовую драку между представителями обеих команд, в результате которой арбитр также удалил с поля вратаря "Уэски" Дани Хименеса и защитника "Сарагосы" Дани Тасенде.

Матч все же доиграли — "Уэска" одержала победу со счетом 1:0.

Теперь Андраде грозит длительная дисквалификация. Дисциплинарный комитет лиги рассмотрит эпизод в ближайшее время.

Эстебан, который выступает за "Сарагосу" на правах аренды из мексиканского "Монтеррея", уже признал свою вину в социальных сетях.

"Мне очень жаль за то, что произошло. Это плохо отражается на репутации клуба, на болельщиках, а особенно на таком профессионале, как я. Это была моя вина, я потерял концентрацию в тот момент. Я хочу попросить прощения у Хорхе Пулидо, потому что мы коллеги. Я готов принять любые последствия, которые может наложить на меня лига", — заявил Андрада.

"Это трудно объяснить. Я думаю, что это полная потеря самоконтроля. Я могу поставить себя на их место, учитывая, что было на кону, но это неоправданно. Это было безобразно. Это должно было быть праздником арагонского футбола. Я хотел бы, чтобы люди говорили о матче, даже если он был с малым количеством игры, но большим количеством тяжелой работы", — прокомментировал инцидент главный тренер "Уэски" Хосе Луис.

Оба клуба находятся в зоне вылета за пять туров до завершения сезона. "Уэска" (36 очков) занимает 19-е место в турнирной таблице, а "Сарагоса" (35 баллов) идет на 21-й позиции.

