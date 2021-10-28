Куман получит безумную компенсацию после увольнения из "Барселоны": ему уже нашли замену

Куман получит безумную компенсацию после увольнения из "Барселоны": ему уже нашли замену

Легенда "сине-гранатовых" Хави может вернуться в клуб в роли тренера.

Увольнение главного тренера Рональда Кумана, последовавшее после сенсационного поражения "Барселоны" от "Райо Вальекано" в матче 11-го тура испанской Ла Лиги, обойдется каталонцам в солидную сумму.

По информации издания El Pais, сумма компенсации нидерландскому специалисту составляла 12 миллионов евро . Из-за сложной экономической ситуации руководство "сине-гранатовых" не спешило с отставкой Кумана, однако затяжная серия неутешительных результатов все же привела к этому важному решению.

К ближайшим матчам команду будет готовить тренер 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны".

Как сообщает издание Mundo Deportivo, новым главным тренером "блаугранаса" может стать бывший полузащитник каталонского клуба Хави Эрнандес. 41-летний испанец уже дал согласие возглавить "Барселону", но еще предстоит согласовать все детали сотрудничества. Также каталонцам стоит договориться о переходе тренера с его нынешним клубом - катарским "Аль-Саддом".

Отметим, что Хави достаточно успешно зарекомендовал себя в Катаре. Вместе с "Аль-Саддом" воспитанник "Барселоны" стал чемпионом в сезоне-2020/21, не проиграв ни одного матча. Накануне "Аль-Садд" установил новый клубный рекорд, доведя свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 34 поединков.

"Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице внутреннего первенства. После десяти сыгранных игр в их активе всего 15 набранных баллов;

В Лиге чемпионов дела для "блаугранас" также обстоят не слишком удачно. После трех туров команда имеет всего три очка. Следующий поединок в самом престижном клубном турнире Европы "Барселона" проведет 2 ноября, когда в Киеве встретится с "Динамо". Эта дуэль начнется в 22:00 по киевскому времени. Именно с "бело-синими" испанцы и набрали свои три пункта, победив коллектив Мирчи Луческу на домашнем "Камп Ноу" со счетом 1:0;

Перед матчем с "Динамо" каталонцы проведут матч 12 тура Ла Лиги. 30 октября они примут "Алавес".

Добавим, что в предыдущем матче Чемпионата Испании "Барселона" проиграла "Реалу" в Эль Классико. После поединка фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль Рональда Кумана.

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