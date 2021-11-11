Кумовской триумф: Зинченко выиграл пари у партнеров по сборной Украины и заставил их отжиматься (видео)

Кумовской триумф: Зинченко выиграл пари у партнеров по сборной Украины и заставил их отжиматься (видео)

В команде победителей компанию Саше составил Николай Матвиенко.

Сборная Украины в прекрасном настроении готовится к товарищескому поединку против Болгарии , который состоится 11 ноября на стадионе "Черноморец" в Одессе.

YouTube-канал vZbirna показал, как футболисты "сине-желтых" соревновались в текболе. Однако делали это они не на специальном столе, а на обычном, что значительно усложняло задачу.

В итоге пара Александр Зинченко и Николай Матвиенко обыграла дуэт Романа Яремчука и Эдуарда Соболя. Согласно условиям пари, проигравшие были вынуждены отжиматься. А Зинченко еще и внимательно контролировал, чтобы форвард "Бенфики" исполнял наказание тщательно.

Добавим, что Зинченко и Матвиенко недавно стали кумовьями - защитник "Шахтера" крестил дочь футболиста "Манчестер Сити".

instagram.com/zinchenko_96

Товарищеский поединок Украины против Болгарии начнется 11 ноября в 19:30 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Во вторник, 16 ноября, "сине-желтые" проведут судьбоносный матч в отборе к ЧМ-2022. На выезде команда Петракова померяется силами именно с Боснией и Герцеговиной. Именно в этом матче и может решиться, кто займет второе место в группе.

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Сборная Украины по отбору на Чемпионат мира 2022 года

После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции - 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже упустил все шансы выйти на мундиаль.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Добавим, что ранее аналитики повысили шансы сборной Украины на выход в ЧМ-2022.

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