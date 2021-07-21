КуПС - Ворскла: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Полтавская команда открывает евросезон для Украины.
В четверг, 22 июля, полтавская "Ворскла" первой из украинских клубов стартует в еврокубках-2021/22.
Подопечные Юрия Максимова проведут первый матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против финского клуба КуПС. Команды встретятся в финском городе Куопио. Старт поединка - в 19:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч КуПС - Ворскла
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Прогнозы букмекеров на матч КуПС - Ворскла
Букмекеры считают "Ворсклу" незначительным фаворитом первой игры. На победу команды Максимова можно поставить с коэффициентом 2.47. Ничья - 3.25. Выигрыш бронзового призера чемпионата Финляндии - 2.66.
Что касается шансов на проход в следующий квалификационный раунд, здесь специалисты еще больше верят в полтавский клуб. Коэффициент на "Ворсклу" составляет 1.51, а на КуПС - 2.35.
- Ответный матч команды проведут 29 июля в Полтаве.
- В случае преодоления 2-го квалифай-раунда "Ворскла" встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция). Поединки третьего раунда Лиги конференций будут сыграны 5-го и 12 августа.