КуПС - Ворскла: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

КуПС - Ворскла: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Полтавская команда открывает евросезон для Украины.

В четверг, 22 июля, полтавская "Ворскла" первой из украинских клубов стартует в еврокубках-2021/22.

Подопечные Юрия Максимова проведут первый матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против финского клуба КуПС. Команды встретятся в финском городе Куопио. Старт поединка - в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч КуПС - Ворскла

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Прогнозы букмекеров на матч КуПС - Ворскла

Букмекеры считают "Ворсклу" незначительным фаворитом первой игры. На победу команды Максимова можно поставить с коэффициентом 2.47. Ничья - 3.25. Выигрыш бронзового призера чемпионата Финляндии - 2.66.

Что касается шансов на проход в следующий квалификационный раунд, здесь специалисты еще больше верят в полтавский клуб. Коэффициент на "Ворсклу" составляет 1.51, а на КуПС - 2.35.

Ответный матч команды проведут 29 июля в Полтаве.

В случае преодоления 2-го квалифай-раунда "Ворскла" встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция). Поединки третьего раунда Лиги конференций будут сыграны 5-го и 12 августа.

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