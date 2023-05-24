Курьез голкипера соперников и яркое возвращение Шапаренко: "Динамо" разбило "Колос" в УПЛ (видео)

"Динамо" разгромило "Колос" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке завершился со счетом 0:3 .

Старт встречи был отложен на 40 минут из-за воздушной тревоги. Когда игра началась, "бело-синие" быстро вышли вперед. На 9-й минуте ямайский полузащитник киевлян Кахим Перрис запрессинговал голкипера хозяев Евгения Волынца, заставив его забить в свои ворота.

Вот так курьез! Прессинг от Кахима Перриса привел к ошибке Евгения Волынца #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/nA7ZPIPgee — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 24, 2023

Подопечные Александра Шовковского, который управляет командой, пока Мирчи Луческу восстанавливается после операции, укрепили свое преимущество уже во втором тайме. На 68-й минуте Александр Андриевский из-за пределов штрафной отправил мяч в верхний угол ворот после передачи Перриса.

Отметим, что сразу после забитого гола вместо Андриевского на поле вышел Николай Шапаренко, который пропустил восемь месяцев из-за тяжелой травмы колена. Шапаренко сыграл впервые с сентября 2022 года, когда получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче".

Возвращение Николая получилось по-настоящему успешным. На 90+3-й минуте он отличился голевой передачей на Назара Волошина.

Также добавим, что впервые за шесть месяцев в стартовом составе столичного клуба на поле вышел вратарь Георгий Бущан. Он не играл из-за травмы с 30 ноября 2022 года.

Обзор матча

"Динамо" (56 очков) осталось на четвертом месте. Киевляне сохраняют призрачные шансы побороться за "бронзу", ведь за два тура до финиша отстают от идущей третьей "Зари" на 5 баллов. У луганчан еще и матч в запасе, который сегодня сыграют с "Шахтером".

"Колос" (33 балла) занимает восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Украины.

В следующем туре "бело-синие" 29 мая примут "Верес", а клуб из Ковалевки в тот же день на выезде встретится с "Ворсклой".

Читайте также:

"Днепр-1" неожиданно потерпел фиаско и за два тура до финиша осложнил себе борьбу за чемпионство

ФИФА продлила действие скандального правила касательно легионеров, из-за которого судится с "Шахтером": есть исключения

"Приглашаем посмотреть на "русский мир": клубы УПЛ пристыдили "Барселону" из-за видео к россиянам