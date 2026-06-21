Курьез на ЧМ-2026: футболист сборной Парагвая во время матча "украл" часы у арбитра

Матиас Галарса / © Associated Press

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Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Турции и Парагвая запомнился курьезным эпизодом с участием полузащитника парагвайской команды Матиаса Галарсы.

Поединок обслуживал главный арбитр из Сальвадора Иван Бартон. В конце первого тайма, когда на поле возникла стычка между игроками, турецкий защитник Мерих Демирал во время толкотни случайно задел рефери, из-за чего с руки Бартона слетели смарт-часы.

Пока другие футболисты продолжали спорить и выяснять отношения, Галарса заметил часы, поднял их с газона и надел себе на руку.

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Вместо того, чтобы сразу вернуть часы судье, он несколько минут ходил с ними, а лишь потом отдал владельцу.

Отметим, что Парагвай одолел Турцию со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на 2-й минуте забил именно Галарса, который был признан лучшим игроком матча по версии ФИФА.

В другом матче 2-го тура этого квартета США уверенно обыграли Австралию — 2:0.

После двух туров США (6 очков) лидируют в группе D и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. Австралия и Парагвай имеют по 3 балла. Турция (0) занимает последнюю строчку и потеряла шансы пробиться в 1/16 финала.

В заключительном третьем туре парагвацы сыграют с австралийцами, а турки сразятся с американцами. Оба поединка состоятся 26 июня, в 05:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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