Курьез на турнире UFC: американский боец мощным ударом отправил судью в нокдаун (видео)

Рефери неожиданно попал "под горячую руку".
Интересный эпизод произошел на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 201 в поединке между американцем Чесом Скелли и филиппинцем Марком Стриглом в Лас-Вегасе.
Судья боя Кит Петерсон пострадал от руки одного из бойцов.
Во втором раунде спортсмен из США свалил своего соперника на канвас и нанес серию сильных ударов. Стригл уже был совершенно беспомощным и закрывал голову руками. В этот момент рефери решил вмешаться и остановить поединок, закрыв собой филиппинца.
Как результат, Скелли мощно попал кулаком в голову судьи. Петерсон сверху упал на Стригла. К счастью, рефери быстро оправился от такого потрясения и справился с заданием объявить победу Скелли техническим нокаутом.
Keith Peterson took that punch lolll pic.twitter.com/T5cOuG8pB7Talkin Hands (@TalkinHands101) 19 марта 2022
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