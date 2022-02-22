Курьез на турнире UFC: американский боец мощным ударом отправил судью в нокдаун (видео)

Рефери неожиданно попал "под горячую руку".

Интересный эпизод произошел на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 201 в поединке между американцем Чесом Скелли и филиппинцем Марком Стриглом в Лас-Вегасе.

Судья боя Кит Петерсон пострадал от руки одного из бойцов.

Во втором раунде спортсмен из США свалил своего соперника на канвас и нанес серию сильных ударов. Стригл уже был совершенно беспомощным и закрывал голову руками. В этот момент рефери решил вмешаться и остановить поединок, закрыв собой филиппинца.

Как результат, Скелли мощно попал кулаком в голову судьи. Петерсон сверху упал на Стригла. К счастью, рефери быстро оправился от такого потрясения и справился с заданием объявить победу Скелли техническим нокаутом.

Keith Peterson took that punch lolll pic.twitter.com/T5cOuG8pB7 Talkin Hands (@TalkinHands101) 19 марта 2022

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