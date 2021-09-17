Курьез в Лиге Европы: голкипер итальянского клуба эпично забросил мяч в собственные ворота (видео)

Вратарь "Лацио" Томас Стракоша допустил результативную ошибку в матче с "Галатасараем".

Вратарь римского "Лацио" Томас Стракоша отличился курьезным автоголом в выездном матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Галатасарая".

На 67-й минуте поединка турецкий клуб провел атаку, которая не предвещала ничего плохого для "орлов". После неудачного навеса турков в штрафную площадку соперника защитник гостей запустил высокую "свечу". Мяч начал опускаться в сторону ворот "Лацио". Казалось, что голкипер все контролирует, но все закончилось фатально. Стракоша решил поймать мяч в руки, но вместо его просто забросил его себе в ворота.

Видео нелепого автогола смотрите на видео, начиная с 2:32.

В итоге "привоз" албанского вратаря стал ключевым моментом поединка. "Галатасарай" одержал минимальную победу - 1:0.

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В другом поединке группы E московский "Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" (1:1).

Второй тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 30 сентября.

Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

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