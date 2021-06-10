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Курьез в Польше: парашютист внезапно прервал футбольный матч и был наказан арбитром (видео)

Курьез в Польше: парашютист внезапно прервал футбольный матч и был наказан арбитром (видео)

Скриншот видео, WMZPN

Редкий инцидент из "подвала" польского чемпионата.

Фантастический курьез случился во время матча четвертого дивизиона чемпионата Польши между молодежными командами "Олимпии Эльблаг" и "Пизы Барчево". Во втором тайме поединок прервал парашютист, который приземлился прямо на стадион.

Неожиданный гость совершил посадку в центральном круге стадиона, вызвав недоумение у футболистов и зрителей.

Однако главный арбитр не растерялся и добавил ситуации еще больше юмора - рефери показал нарушителю желтую карточку, после чего тот покинул поле.

Момент приземления парашютиста на поле удалось зафиксировать на камеру комментатору. Он даже не знал, как комментировать увидел. Позже признался, что такое в его карьере произошло впервые.

Новости мира: в Польше во время футбольного матча на поле приземлился парашютист

Новости мира: в Польше во время футбольного матча на поле приземлился парашютист

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