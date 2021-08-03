Курьез во Львове: во время вечера бокса оператор выпал за канаты из-за поломки ринга (видео)

Недоработка организаторов к трагедии не привела.
Курьезный эпизод случился во время вечера бокса во Львове, который состоялся на днях.
По ходу одного из поединков неожиданно в ринге сломалась конструкция, которая удерживала натянутыми канаты. Из-за этого из пределов площадки вывалился телеоператор, который вел съемку спортивного мероприятия.
К счастью, поломка не привела к трагедии - травм никто не получил.
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