Курьез во Львове: во время вечера бокса оператор выпал за канаты из-за поломки ринга (видео)

Курьез во Львове: во время вечера бокса оператор выпал за канаты из-за поломки ринга (видео)

Недоработка организаторов к трагедии не привела.

Курьезный эпизод случился во время вечера бокса во Львове, который состоялся на днях.

По ходу одного из поединков неожиданно в ринге сломалась конструкция, которая удерживала натянутыми канаты. Из-за этого из пределов площадки вывалился телеоператор, который вел съемку спортивного мероприятия.

К счастью, поломка не привела к трагедии - травм никто не получил.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, боксер с российскими корнями устроил дебош на Олимпиаде-2020.

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