ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
249
Время на прочтение
1 мин

Курьезная ошибка Нойера: в ворота "Баварии" забили самый быстрый гол в истории Бундеслиги

Легендарный вратарь "привез" гол уже на 6-й секунде поединка против "Аугсбурга".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Мануэль Нойер

Мануэль Нойер / © Associated Press

В ворота мюнхенской "Баварии", которая летом завоевала Суперкубок Германии, забили самый быстрый гол в истории Бундеслиги.

Произошло это в выездном матче пятого тура чемпионата Германии против "Аугсбурга".

Подопечные Венсана Компани после розыгрыша мяча с центра поля сделали передачу на вратаря Мануэля Нойера, который выбежал за пределы собственной штрафной плоадки. 40-летний голкипер допустил курьезную ошибку — полузащитник соперников Робин Фельхауэр обокрал его и уже на 6-й секунде поединка поразил пустые ворота, открыв счет во встрече.

Этот гол Фельхауэра стал самым быстрым в истории немецкой Бундеслиги. До этого рекорд принадлежал бывшему нападающему "Хоффенхайма" Кевину Фолланду, который в сезоне-2015/16 забил гол в ворота "Баварии" на 9-й секунде матча.

Сама встреча завершилась вничью — 2:2. После пяти сыгранных поединков "Бавария" (11 очков) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидерство дортмундской "Боруссии" (13 баллов). "Аугсбург" (8 пунктов) находится на шестой позиции.

В следующем туре "Бавария" 17 октября примет "Лейпциг", в то время как "Аугсбург" в тот же день на выезде сыграет против "Эльферсберга".

Ранее сообщалось, что форвард "Баварии" побил бомбардирский рекорд Бундеслиги, который держался почти 50 лет.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie