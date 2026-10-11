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Курьезная ошибка Нойера: в ворота "Баварии" забили самый быстрый гол в истории Бундеслиги
Легендарный вратарь "привез" гол уже на 6-й секунде поединка против "Аугсбурга".
В ворота мюнхенской "Баварии", которая летом завоевала Суперкубок Германии, забили самый быстрый гол в истории Бундеслиги.
Произошло это в выездном матче пятого тура чемпионата Германии против "Аугсбурга".
Подопечные Венсана Компани после розыгрыша мяча с центра поля сделали передачу на вратаря Мануэля Нойера, который выбежал за пределы собственной штрафной плоадки. 40-летний голкипер допустил курьезную ошибку — полузащитник соперников Робин Фельхауэр обокрал его и уже на 6-й секунде поединка поразил пустые ворота, открыв счет во встрече.
Этот гол Фельхауэра стал самым быстрым в истории немецкой Бундеслиги. До этого рекорд принадлежал бывшему нападающему "Хоффенхайма" Кевину Фолланду, который в сезоне-2015/16 забил гол в ворота "Баварии" на 9-й секунде матча.
Сама встреча завершилась вничью — 2:2. После пяти сыгранных поединков "Бавария" (11 очков) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидерство дортмундской "Боруссии" (13 баллов). "Аугсбург" (8 пунктов) находится на шестой позиции.
В следующем туре "Бавария" 17 октября примет "Лейпциг", в то время как "Аугсбург" в тот же день на выезде сыграет против "Эльферсберга".
Ранее сообщалось, что форвард "Баварии" побил бомбардирский рекорд Бундеслиги, который держался почти 50 лет.