Курьезнее уже некуда: вратарь сборной Гаити разорвал соцсети нелепым автоголом (видео)

Этот мяч точно попадет в подборки эпических фейлов голкиперов.

Голкипер сборной Гаити Жосуэ Дюверге допустил ужасную ошибку во время матча квалификации ЧМ-2022 с Канадой.

Получив пас от своего защитника, антигерой эпизода смешно пропустил мяч между ног, но еще было время исправить ситуацию.

Однако вторая попытка также не принесла успеха. Дюверге неуклюже зацепил мяч левой ногой, после чего промахнулся и не смог вынести игровой снаряд, который оказался в сетке.

На такое фиаско вратарь отреагировал полным непониманием того, что произошло. Бесспорно, здесь сложно не схватиться за голову.

Видео стало вирусным в соцсетях. Пользователи пишут, что это один из самых нелепых голов, которые они когда-либо видели.

В итоге, сборная Гаити была разгромлена Канадой со счетом 0:3. Канадцы вышли в следующий этап квалификации по сумме двух поединков (4:0)

Ранее ТСН Проспорт писал, что в чемпионате Колумбии вратарь пропустил один из самых забавных голов в истории футбола.

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