Курьезный ассист Ярмоленко помог команде Реброва выйти в финал Кубка президента ОАЭ (видео)

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко отдал голевой ассист за "Аль-Айн" в ответном матче полуфинала Кубка президента ОАЭ против "Аль-Васла".

33-летний украинец вышел в стартовом составе, а 23-й минуте отличился результативным действием. После прострела с фланга Ярмоленко в центре штрафной пытался пробить пяткой, но не попал как следует по мячу. Тот курьезно отлетел к одноклубнику украинского футболиста – Эрику, который в касание поразил ворота соперника.

بدأ الهجمة وأنهاها بنفسه..

إيريك يسجل الهدف الأول لنادي العين من تسديدة يسارية على الطائر #العين_الوصل #كاس_رشل . — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2023

В итоге именно этот гол оказался победным. Подопечные Сергея Реброва выиграли со счетом 1:0 после нулевой ничьей в первом поединке и пробились в финал.

Соперником "Аль-Айна" в финале Кубка президента ОАЭ будет "Шарджа". Решающая игра турнира запланирована на 28 апреля.

Напомним, Ярмоленко присоединился к команде Реброва летом 2022 года. За это время украинец провел в составе "Аль-Айна" 26 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

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