Курьезный автогол и голевая феерия: Испания в безумной "перестрелке" выбила Хорватию с Евро-2020

Курьезный автогол и голевая феерия: Испания в безумной "перестрелке" выбила Хорватию с Евро-2020

Команды подарили болельщикам невероятное зрелище, забив 8 мячей на двоих, а победитель определился лишь в овертайме.

Сборная Испании обыграла национальную команду Хорватии в матче 1/8 финала Чемпионата Европы-2020. Фантастический поединок на стадионе "Паркен" в Копенгагене завершился победой "Красной фурии" со счетом 5:3.

С самого начала встречи команда Луиса Энрике взялась играть первым номером и вдвое превосходила соперника во владении мячом. Однако счет неожиданно открыли именно хорваты.

На 20-й минуте пиренейцы "привезли" себе невероятно смешной автогол - Педри отдал пас назад на Унаи Симона, а испанский голкипер не сумел принять передачу и позволил мячу оказаться в сетке.

Несмотря на пропущенный гол, испанцы не стушевались и продолжили наседать на ворота Доминика Ливаковича. Еще до перерыва "Фурия Роха" смогла восстановить паритет. Длительная атака номинальных гостей завершилась тем, что Ливакович отразил удар Гайя, но Пабло Сарабия добил мяч в сетку.

Во втором тайме Испания продолжила доминировать на поле и вполне заслуженно вышла вперед. На 57-й минуте Сесар Аспиликуэта головой замкнул навес Ферран Торреса.

А на 77-й минуте команда Энрике, казалось, закрыла игру - Ферран Торрес принял передачу из глубины от Пау Торреса, легко обошел Йошко Гвардиола и пробил между ног голкиперу.

Получив преимущество в два мяча, испанцы сделали серию замен и начали играть на удержание счета. Это имело для них ужасные последствия. На 85-й минуте Мислав Оршич сократил отставание хорватов к одному голу, а уже в компенсированное время Марио Пашалич головой замкнул навес от Оршича и перевел игру в овертайм.

В экстра-тайме испанцы снова понеслись в атаку и таки добили неуступчивого соперника. На 100-й минуте Альваро Мората технично принял мяч в штрафной и отправил его в ближнюю "девятку".

А уже через три минуты Микель Оярсабаль прошил хорватского голкипера после роскошной передачи от Дани Ольмо - 5:3. "Красная фурия" позволила создать себе огромные проблемы, но героически решила их и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Испания в 1/4 финала выйдет на триумфатора дуэли Франция - Швейцария.

выйдет на триумфатора дуэли Франция - Швейцария. Это будет первый четвертьфинальный поединок, он состоится 2 июля (19:00) в Санкт-Петербурге.

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