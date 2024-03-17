Курьезный автогол и удаление: "Челси" с Мудриком с трудом пробился в полуфинал Кубка Англии (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на своем поле одолел "Лестер" в матче 1/4 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 4:2 .

Хозяева поля вышли вперед на 13-й минуте встречи, когда Марк Кукурелья остался один на дальней штанге и забил в пустые ворота после передачи Николаса Джексона.

На 26-й минуте "пенсионеры" могли увеличивать свое преимущество в счете, но Рахим Стерлинг с пенальти не переиграл польского голкипера "лис" Якуба Столярчика.

Впрочем, до перерыва команда Маурисио Почеттино таки забила во второй раз. На 45+1-й минуте Мудрик головой отдал предголевую передачу на Стерлинга после вброса мяча с аута, а Рахим ворвался в штрафную и выкатил под удар Коулу Палмеру.

После перерыва представитель Чемпионшипа (второй по рангу английский дивизион – прим.) неожиданно сумел оформить камбэк. Не обошлось без помощи лондонцев. На 51-й минуте защитник "Челси" Аксель Дисаси под прессингом соперника хотел отдать назад на своего голкипера, но не посмотрел, где тот находится, и отправил мяч прямо в собственные ворота.

На 62-й минуте "Лестеру" удалось забить второй гол и отыграться – Стефи Мавидиди от входа в левый фланг штрафной красиво закрутил мяч под дальнюю штангу.

На 73-й минуте "лисы" остались в меньшинстве – Каллум Дойл сбил Джексона на линии собственной штрафной. Сразу арбитр назначил пенальти и показал защитнику гостей желтую карточку, но после подсказки видеоассистента VAR изменил свое решение – штрафной удар, но прямая красная карточка виновнику.

Получив численное преимущество, "Челси" в компенсированное ко второму тайму время дожал неуступчивого оппонента. На 90+2-й минуте Карни Чуквуэмека отличился голом после паса пяткой от Палмера.

А точку в игре на 90+8-й минуте поставил Нони Мадуэке, из-за пределов штрафной эффектно пробив в дальнюю "девятку".

Отметим, что Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" и провел на поле 78 минут, после чего украинца заменил Чуквуэмека.

Обзор матча "Челси" – "Лестер"

Таким образом, "Челси" стал третьим полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала прошел представитель Чемпионшипа "Ковентри", который одолел "Вулверхэмптон" (3:2), а также "Манчестер Сити" – коллектив Хосепа Гвардиолы разобрался с "Ньюкаслом" (2:0).

Последний полуфиналист турнира определится в поединке "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль", который состоится в воскресенье, 17 марта, на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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