Курьезный автогол на 90+8-й минуте помешал "Аль-Насру" с Роналду досрочно стать чемпионом

"Аль-Наср" легендарного португальского форварда Криштиану Роналду дома сыграл вничью с "Аль-Хилялем" в центральном матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:1 .

В этом поединке "Аль-Наср" мог досрочно стать чемпионом, если бы одержал победу.

С первых минут на поле вышли главные звезды обеих команд: Роналду — у "Аль-Насра", французский нападающий Карим Бензема — у "Аль-Хиляля".

На 37-й минуте матча "Аль-Наср" открыл счет во встрече — защитник хозяев Мохамед Симакан забил с передачи Кингсли Комана.

Команда Роналду была невероятно близка к победе, но гости смогли отыграться в компенсированное время — в этом им помог курьезный автогол вратаря хозяев Бенту на 90+8-й минуте. Бразильский голкипер допустил ошибку во время игры на выходе, в результате чего мяч оказался в воротах.

После этой ничьей "Аль-Наср" (83 очка) сохранил лидерство в чемпионате Саудовской Аравии. За тур до конца команда Жорже Жезуша на 5 баллов опережает "Аль-Хиляль", который имеет матч в запасе.

Так что первое чемпионство Роналду в Саудовской Аравии откладывается — 21 мая "Аль-Наср" в последнем туре будет принимать "Дамак" и уже там будет пытаться завоевать титул.

