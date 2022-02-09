Курьезный гол и шедевр: "Динамо" одолело действующего чемпиона Испании и вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Судьбу встречи решила серия пенальти.

Киевское "Динамо" U-19 в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА одолело в гостях сверстников испанского "Депортиво". Завершив основное время вничью 2:2 , "бело-синие" победили соперника в серии пенальти 3:2.

Отметим, что эта встреча началась для украинского коллектива не так хорошо, ведь уже на четвертой минуте хозяева отличились в сетке ворот киевлян. Впрочем, не успели футболисты "Депортиво" отпраздновать, как уже через три минуты Антон Царенко восстановил паритет.

Настоящий курьез случился на 26 минуте — пытаясь вынести мяч, голкипер "Динамо" замешкался и попал в игрока оппонента, который в подкате переправил игровой снаряд в ворота. Несколько улучшились дела у киевлян на 36 минуте – игрок испанцев получил второе предупреждение и оставил, таким образом, свою команду в меньшинстве. Интересно, что удаление получил футболист, который и забил второй мяч в ворота "Динамо".

Неизменным счет был до 75 минуты , именно тогда настоящий шедевр удался Александру Яцыку, который с 25 метров обводным ударом "положил" мяч в верхний угол ворот. Именно этот гол позволил "Динамо" уйти от проигрыша и перевести игру в серию пенальти.

Что касается ударов с одиннадцатиметровой отметки, то тут точнее оказались футболисты "бело-синих". На три из четырех ударов (промахнулся Самба Диалло, прим.) от "Динамо", испанцы ответили лишь двумя из пяти. Таким образом, победив "Депортиво", украинский коллектив пробился в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

В группе "Динамо" заняло второе место, пропустив вперед португальскую "Бенфику";

"Депортиво" U-19 – действующий чемпион юношеского первенства Испании. Команда пробилась в плей-офф через Путь чемпионов. В предыдущих раундах испанцы прошли польскую "Погонь" и "Маккаби" Хайфу;

Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоится 14 февраля.

Добавим, что перед игрой с "Депортиво" киевляне понесли серьезные кадровые потери. Впрочем, как видим, это не помешало им пробиться в следующую стадию соревнований.