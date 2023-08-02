Курьезный гол и удаление: "Шахтер" впервые потерял очки в новом сезоне УПЛ (видео)

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с ровенским "Вересом" в стартовом матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Авангард" в Ровно завершилась со счетом 1:1 .

"Горняки" вышли вперед в конце первого тайма, причем сделали это довольно курьезно. Защитник дончан Николай Матвиенко решил быстро выполнить штрафной удар и отправил мяч в сетку, пока голкипер соперника Евгений Паст выстраивал стенку. Главный арбитр Александр Шандор гол засчитал.

Однако очень быстро удача вернула долг хозяевам. Артем Бондаренко в центре поля сыграл прямой ногой против Яго Сиккейры, за что получил прямую красную карточку. Так что на второй тайм "оранжево-черным" пришлось выходить уже в меньшинстве.

"Верес" воспользовался численным преимуществом на 62-й минуте. После подачи с углового ошибся голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык, после чего защитник ровенского клуба Евгений Шевченко в падении переправил мяч в ворота.

До финального свистка ни одной из команд больше забить не удалось. Как результат, ничья.

Таким образом, "Шахтер" потерял первые очки в новом сезоне УПЛ. В стартовом туре донецкий клуб одержал скромную победу над "Металлистом 1925" (1:2).

"Верес" набрал первое очко в текущем розыгрыше чемпионата Украины. В предыдущем матче ровенская команда проиграла "Полесью" (0:2).

В третьем туре отечественного первенства "Шахтер" сыграет с "Александрией", а "Верес" встретится с "Колосом". Оба поединка пройдут 12 августа.

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