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Курьезный мем на ЧМ-2026: объяснение арбитром красной карточки завирусилось в Сети
Рефери матча Мексика — ЮАР стал героем соцсетей.
Матч-открытие чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Мексики и ЮАР подарил новый курьезный мем.
Главный арбитр поединка бразилец Вилтон Сампайо показал три красные карточки: у южноафриканцев были удалены с поля Яя Ситоле и Тембу Зване, а у мексиканцев — центральный защитник Сезар Монтес.
Свое решение о красной карточке для Зване рефери объяснял через микрофон. Однако, то ли из-за не очень уверенного английского, то ли из-за непонимания такого наказания, игроки ЮАР слушали объяснение от Сампайо с красноречивыми выражениями лица.
Видео быстро завирусилось в Сети, а болельщики создали немалое количество смешных мемов.
Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. Голами отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.
В другом матче стартового тура группы A сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии — 2:1.
Во втором туре Мексика 19 июня сыграет с южнокорейцами, а ЮАР 18 июня сразится с Чехией.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.