Курьезный мем на ЧМ-2026: объяснение арбитром красной карточки завирусилось в Сети

Мексика — ЮАР / © Associated Press

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Матч-открытие чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Мексики и ЮАР подарил новый курьезный мем.

Главный арбитр поединка бразилец Вилтон Сампайо показал три красные карточки: у южноафриканцев были удалены с поля Яя Ситоле и Тембу Зване, а у мексиканцев — центральный защитник Сезар Монтес.

Свое решение о красной карточке для Зване рефери объяснял через микрофон. Однако, то ли из-за не очень уверенного английского, то ли из-за непонимания такого наказания, игроки ЮАР слушали объяснение от Сампайо с красноречивыми выражениями лица.

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Видео быстро завирусилось в Сети, а болельщики создали немалое количество смешных мемов.

Реакция игроков сборной ЮАР на красную карточку

Реакция игроков сборной ЮАР на красную карточку

Реакция игроков сборной ЮАР на красную карточку

Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. Голами отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.

В другом матче стартового тура группы A сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии — 2:1.

Во втором туре Мексика 19 июня сыграет с южнокорейцами, а ЮАР 18 июня сразится с Чехией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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