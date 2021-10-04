Курс на чемпионство: "Милан" выдал лучший старт в Серии А впервые за 18 лет

Курс на чемпионство: "Милан" выдал лучший старт в Серии А впервые за 18 лет

Тогда "россонери" стали триумфаторами внутреннего первенства.

"Милан" в рамках 7-го тура Чемпионата Италии сумел в сверхрезультативном поединке одолеть в гостях "Аталанту" со счетом 3:2.

Так, по информации OptaPaolo, эта победа позволила подопечным Стефано Пиоли повторить лучший старт во внутреннем первенстве в своей истории, набрав 19 очков после семи туров. Впервые это произошло в сезоне-2003/04, когда "россонери" стали чемпионами.

Отметим, что победу миланцам принесли забитые голы в исполнении Давиде Калабрии, Сандро Тонали и Рафаэля Леау. "Бергамаски", в свою очередь, сумели ответить лишь мячами от Дувана Сапаты и Марио Пашалича, которые были забиты уже под занавес противостояния.

После семи туров в активе "Милана" 19 баллов и вторая ступенька в турнирной таблице Серии А. От лидера, которым является "Наполи", команда Пиоли отстает на два очка.

В следующем туре "Милан" сыграет с "Вероной" (16 октября).

Добавим, что "россонери" также выступают в групповой стадии Лиги чемпионов. После двух туров в их активе ещё нет зачетных баллов.

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