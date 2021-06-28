Курс на Глазго: сборная Украины улетела на исторический матч плей-офф Евро-2020 со Швецией

Курс на Глазго: сборная Украины улетела на исторический матч плей-офф Евро-2020 со Швецией

Во вторник, 29 июня, команда Андрея Шевченко проведет поединок 1/8 финала континентального первенства.

В понедельник, 28 июня, сборная Украины покинула Бухарест и чартерным рейсом вылетела в Шотландию, где уже через день сыграет матч 1/8 финала Чемпионата Европы-2020 против команды Швеции.

В Глазго "сине-желтые" остановятся в отеле Crown Plaza. В 19:45 по киевскому времени состоится пресс-конференция главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко и полузащитника Тараса Степаненко, а в 20:30 начнется предигровая тренировка нашей команды на стадионе "Хэмпден Парк".

facebook.com/uafukraine

facebook.com/uafukraine

facebook.com/uafukraine

facebook.com/uafukraine

Матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт подробно освещает ситуацию вокруг первой в истории игры нашей сборной в плей-офф чемпионатов Европы и проведет онлайн-трансляцию поединка.

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах. Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Евро-2020: украинская сборная впервые в истории сыграет в 1/8 финала Чемпионата Европы

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