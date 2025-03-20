Куртуа, Де Брюйне и Лукаку: сборная Бельгии объявила стартовый состав на матч Лиги наций с Украиной

Стартовый свисток прозвучит 20 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Бельгии объявила стартовый состав на первый матч плей-офф против Украины за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Бельгия: Куртуа, Менье, Дебаст, Де Винтер, Мехеле, Де Кейпер, Де Брюйне, Тилеманс, Троссар, Де Кетеларе, Лукаку

Запасные: Ламменс, Селс, Аль-Дахиль, Фас, Раскин, Батшуаи, Люкебакио, Хейнен, Ванакен, Мокио, Доку, Салемакерс

Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала стартовый состав на первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Матч Украина – Бельгия состоится в четверг, 20 марта, в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва-Кондомина". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Бельгия доступна на нашем сайте.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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