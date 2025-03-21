Куртуа объяснил, почему Бельгия проиграла Украине в первом матче плей-офф Лиги наций

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение от Украины в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в испанской Мурсии завершился волевой победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1.

"В первом тайме мы хорошо контролировали ход матча, за исключением первых 10 минут. Во втором тайме, я думаю, они прессинговали сильнее, и мы должны были найти пространство, чтобы выходить в атаку, но мы этого не сделали.

Первый гол был забит после неудачного паса. Нам стоило сохранять спокойствие, чего мы не сделали. Украина начала действовать уверенно, а мы вместо того, чтобы сохранять спокойствие, окончательно его потеряли. Неприятно пропускать трижды за 15 минут, но мы знаем, что второй матч можем сыграть лучше.

После первого мяча у нас было десять минут, когда мы были плохо организованы, оставили слишком много пространства, а на этом уровне за это приходится платить. Но нам нужно сохранять спокойствие, это первый матч с новым тренером, мы должны понять, что он хочет.

Это не лучший старт для нас, но иногда необходимо принять такое поражение. Мы должны сыграть лучший матч в воскресенье, лучше атаковать, лучше защищаться, вместе. В воскресенье мы должны начать сильно с первой минуты", – цитирует Куртуа RTL Info.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия назвал причину поражения от Украины.

Ответный матч между Бельгией и Украиной состоится в воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Напомним, Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.

На победу национальной команды над Бельгией также отреагировал экс-тренер "сине-желтых", а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Читайте также:

Бельгия – Украина: прогноз букмекеров на ответный матч за элиту Лиги наций

Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций

Бельгия – Украина: где и когда смотреть решающий матч за элиту Лиги наций