Квалификация ЧМ-2022: Германия отомстила Северной Македонии, Нидерланды разнесли Гибралтар

Фавориты сверхуверенно выиграли свои поединки.

В понедельник, 11 октября, состоялась часть матчей 8-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Среди грандов европейского футбола свои поединки провели сборные Германии и Нидерландов. Бундестим на выезде крупно победила Северную Македонию (4:0), а "оранье" дома уничтожили Гибралтар - 6:0.

Таким образом, немцы взяли реванш у македонцев за поражение в матче 3-го тура отбора на мундиаль в Катаре. В марте этого года балканская сборная в Дуйсбурге сенсационно обыграла команду Йоахима Лева со счетом 2:1.

Теперь уже под руководством Ханси Флика немцы разгромили хозяев поля благодаря дублю Тимо Вернера и голам Кая Хаверца и Джамала Мусиалы. Отметим, что все мячи были забиты во втором тайме.

Германия (21 очко) досрочно обеспечила себе первое место группы J и первой из европейских сборных завоевала прямую путевку на мундиаль в Катаре. Северная Македония (12 баллов) опустилась на третье место, пропустив вперед Румынию (13 пунктов).

Что касается поединка в Роттердаме, то "Оранжевые" решили судьбу противостояния еще в первом тайме, трижды забив в ворота Гибралтара. Дубль оформил Мемфис Депай, который в матче реализовал лишь один из двух пенальти, также гол забил Вирджил ван Дейк. А после перерыва гостей добили Дензел Дюмфрис, Арно Груневелд и Дониелл Маллен.

Нидерланды (19 баллов) лидируют в группе G, опережая Норвегию на два очка. Турция (15 пунктов) идет третьей. Гибралтар замыкает турнирную таблицу с нулем в своем зачете.

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