Квалификация ЧМ-2022: сборная Англии поиздевалась над страной-карликом при арбитраже украинки

Квалификация ЧМ-2022: сборная Англии поиздевалась над страной-карликом при арбитраже украинки

Подопечные Гарета Саутгейта уверенно лидируют в своей группе.

Сборная Англии разгромила Андорру в матче 7-го тура квалификации Чемпионата мира-2022, который обслуживала украинка Екатерина Монзуль.

Поединок на "Эстадио Насьональ" завершился победой гостей со счетом 5:0.

Голами за команду "Трех львов" отличились Бенджамин Чилвелл, Букайо Сака, Тэмми Абрахам, Джеймс Уорд-Прауз и Джек Грилиш. Свой гол Уорд-Прауз забил, добив мяч в сетку после нереализованного пенальти, назначенного Монзуль.

Также Екатерина показала в матче 5 желтых карточек - три родоначальникам футбола и две игрокам страны-карлика. Без красных карточек украинка обошлась, пожалев обе команды.

Таким образом, Монзуль вошла в историю. Ранее никогда женская бригада не судила матч взрослой мужской сборной Англии по футболу,

Монзуль второй раз в карьере работала на игре отбора мужского мундиаля. Ранее она уже судила матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Австрии и Фарерских островов.

В других матчах группы I Польша победила Сан-Марино (5:0), а Албания минимально обыграла Венгрию (1:0).

После семи туров Англия возглавляет группу I с 19 баллами в своем активе. Далее расположились Албания (15), Польша (14), Венгрия (10), Андорра (3) и Сан-Марино (0).

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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