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Квалификация Лиги чемпионов: "Бенфика" Яремчука ожидает "Динамо" в плей-офф, финалист Лиги Европы отомстил за сенсационное поражение

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Квалификация Лиги чемпионов: "Бенфика" Яремчука ожидает "Динамо" в плей-офф, финалист Лиги Европы отомстил за сенсационное поражение

Фото: Associated Press

Во вторник, 9 августа, состоялись ответные поединки 3-го отборочного раунда самого престижного клубного турнира Европы.

"Бенфика", за которую выступает украинец Роман Яремчук, вторично разгромила "Митьюлланд" и пробилась в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1:3.

В составе "орлов" отличились Энцо Фернандес, Энрике Араужу и Диогу Гонсалвеш.

Украинский форвард вышел на замену сразу после перерыва и сделал голевую передачу на Гонсалвеша, когда забивался 3-й гол. Это первое голевое действие Яремчука в сезоне. В трех играх он трижды выходил на смену.

В следующем этапе "орлы" сыграют против "Динамо", победившего австрийский "Штурм".

В другом поединке игрового дня квалификации Лиги чемпионов "Рейнджерс" после сенсационного поражения в гостях (2:0) смог разгромно отомстить "Униону" Сент-Жилуаз в ответном матче.

Шотландцам необходимо было побеждать с разницей в 3 мяча, чтобы пробиться в плей-офф ЛЧ. В конце концов, им это удалось – забивали Джеймс Тавернье, Антонио Чолак и Малик Тиллман.

Другие результаты игрового дня:

  • ПСВ – Монако – 3:2, по сумме двух матчей – 4:3
  • Жальгирис – Буде-Глимт – 1:1, по сумме двух матчей – 1:6
  • Аполлон – Маккаби Хайфа – 2:0, по сумме двух матчей – 2:4
  • Пюник – Црвена Звезда – 0:2, по сумме двух матчей – 0:7
  • Виктория Плзень – Шериф – 2:1, по сумме двух матчей – 4:2

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