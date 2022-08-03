Квалификация Лиги чемпионов: "Бенфика" Яремчука разбила датчан, дебютант турнира сенсационно разобрался с "Рейнджерс"

Так, португальская "Бенфика", за которую выступает украинец Роман Яремчук, уверенно победила в родных стенах датский "Митьюлланд" со счетом 4:1 .

Отметим, что все в этой дуэли стало понятно после 40 сыгранных минут, когда "орлы" трижды расписались в сетке ворот оппонента. Забитыми голами за хозяев отличились Гонсалу Рамуш ( 17 минута , 33 ) и Энцо Фернандес ( 40 ).

Фото: Associated Press

Продолжили избиение оппонента футболисты "Бенфики" на 61 минуте , когда 21-летний Рамуш оформил хет-трик. Все, на что сподобились игроки "Митьюлланда", так это на забитый мяч с пенальти в исполнении Пионе Систо ( 78 ).

Что касается Яремчука, то он вышел на поле за десять минут до конца основного времени, заменив героя противостояния – Рамуша.

Таким образом, разбив "Митьюлланд", португальцы сделали весомый шаг в плей-офф квалификации ЛЧ. Там победителя пары "Бенфика" — "Митьюлланд" ждет триумфатор противостояния между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом".

"Динамо" и "Штурм" свой первый матч проведут в среду, 4 августа. За всеми событиями в этой игре вы можете следить в текстовой трансляции на ТСН Проспорт.

В другом поединке игрового дня квалификации Лиги чемпионов дебютант соревнований бельгийский "Юнион Сент-Жиллуаз" дома неожиданно победил финалиста прошлого розыгрыша Лиги Европы шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:0 .

Хозяева забили по голу в каждом из таймов. На 27 минуте открыл счет Тедди Теума, а точку на 76 минуте с пенальти поставил Данте Ванзейр.

Другие результаты игрового дня:

- "Шериф (Молдова) — "Виктория" Пльзень (Чехия) 1:2;

- "Лудогорец" (Болгария) — "Динамо" Загреб (Хорватия) 1:2;

- "Монако" (Франция) – ПСВ (Нидерланды) 1:1