Квалификация на ЧМ-2022: турнирное положение в группе сборной Украины перед заключительными матчами

Квалификация на ЧМ-2022: турнирное положение в группе сборной Украины перед заключительными матчами

Команде Александра Петракова осталось сыграть всего один поединок.

Европейская квалификация на Чемпионат мира-2022 близится к своему завершению. Национальным командам осталось провести всего один-два поединка, после чего станут известны все обладатели 10 прямых путевок на мундиаль и 12 участников стыковых матчей.

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Заключительные, девятый и десятый туры, будут сыграны с 11-го по 16 ноября. ТСН Проспорт рассказывает о турнирном положении в группе сборной Украины, которая еще сохраняет шансы выйти на мировое первенство.

Турнирная таблица группы D:

Франция (12 очков, 6 матчей); Украина (9, 7); Финляндия (8, 6); Босния и Герцеговина (7, 6); Казахстан (3, 7).

Оставшиеся матчи:

13 ноября: Франция - Казахстан, Босния и Герцеговина - Финляндия.

16 ноября: Финляндия - Франция, Босния и Герцеговина - Украина.

Турнирные расклады перед двумя последними турами:

Франция выйдет с первого места, если обыграет Казахстан. Ее также устроит ничья, если матч боснийцев и финнов завершится вничью. Франция гарантирует себе первую или вторую строчку, если не проигрывает казахам.

Украина сохранит шансы на первое место только в случае поражения французов и потери очков Финляндией.

Финляндия сохранит шансы на первое место, если обыграет боснийцев, а французы потеряют очки или сыграет вничью, а Франция проиграет.

Босния и Герцеговина потеряет шансы выйти на ЧМ-2022, если проиграет Финляндии.

Казахстан уже потерял все шансы выйти на мундиаль в Катаре.

Кто выйдет на ЧМ-2022

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

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