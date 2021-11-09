Квалификация на ЧМ-2022: турнирное положение в группе сборной Украины перед заключительными матчами

Команде Александра Петракова осталось сыграть всего один поединок.
Европейская квалификация на Чемпионат мира-2022 близится к своему завершению. Национальным командам осталось провести всего один-два поединка, после чего станут известны все обладатели 10 прямых путевок на мундиаль и 12 участников стыковых матчей.
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Заключительные, девятый и десятый туры, будут сыграны с 11-го по 16 ноября. ТСН Проспорт рассказывает о турнирном положении в группе сборной Украины, которая еще сохраняет шансы выйти на мировое первенство.
Турнирная таблица группы D:
Франция (12 очков, 6 матчей); Украина (9, 7); Финляндия (8, 6); Босния и Герцеговина (7, 6); Казахстан (3, 7).
Оставшиеся матчи:
13 ноября: Франция - Казахстан, Босния и Герцеговина - Финляндия.
16 ноября: Финляндия - Франция, Босния и Герцеговина - Украина.
Турнирные расклады перед двумя последними турами:
- Франция выйдет с первого места, если обыграет Казахстан. Ее также устроит ничья, если матч боснийцев и финнов завершится вничью. Франция гарантирует себе первую или вторую строчку, если не проигрывает казахам.
- Украина сохранит шансы на первое место только в случае поражения французов и потери очков Финляндией.
- Финляндия сохранит шансы на первое место, если обыграет боснийцев, а французы потеряют очки или сыграет вничью, а Франция проиграет.
- Босния и Герцеговина потеряет шансы выйти на ЧМ-2022, если проиграет Финляндии.
- Казахстан уже потерял все шансы выйти на мундиаль в Катаре.
Кто выйдет на ЧМ-2022
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
- ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.
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