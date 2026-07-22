Квалификационные матчи ЛНЗ в еврокубках эксклюзивно на Киевстар ТВ

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ЛНЗ впервые в своей истории выступит в еврокубках, где встретится с одним из сильнейших клубов Бельгии. Противостояние станет испытанием для черкасского клуба на международной арене.

Первый матч ЛНЗ — «Гент» состоится 23 июля в 21:30 , а ответный матч — 30 июля . Смотрите трансляции эксклюзивно по каналу «КС ТВ Футбол 2» на платформе Киевстар ТВ. Просмотр доступен бесплатно после регистрации.

Кроме этого, на Киевстаре ТВ будет доступен матч киевского «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА против греческого ПАОКа. Поединок будет транслироваться по каналу «КС ТВ Футбол» и будет доступен пользователям с платной подпиской. Матч состоится 23 июля в 20:00

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Всего в спортивном разделе Киевстар ТВ доступны 35 телеканалов, поэтому каждый болельщик сможет найти трансляции на свой вкус.

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