Ла Лига изобразила оккупированный Крым территорией России - ошибка вызвала скандал в Сети

Представителям Чемпионата Испании высказали обоснованные претензии.

Испанская Ла Лига попала в скандал из-за того, что на официальном сайте в списке трансляторов турнира Крымский полуостров обозначен территорией России, а не Украины.

Ошибку можно увидеть, если открыть на сайте раздел "Где смотреть Ла Лигу". В случае выбора Украины, загорается контур страны, но без Крыма. В то же время оккупированный полуостров отнесен к Российской Федерации.

Грубый ляп представителей испанского чемпионата вызвал волну негодования в Сети. Болельщики обратили внимание на ошибку и просят ее исправить, но Ла Лига, похоже, не торопится это делать.

Dear @LaLiga & @LaLigaEN ,



Мы являемся глубоким размышлением о представлении на вашем сайте legitimising ilegal occupation of Crimea by Russia!



We ask that this inaccuracy is urgently correctod with Crimea rightfully returned to Ukraine



Desktop only: https://t.co/bnKua5olOP pic.twitter.com/brWK0WQyRx – Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 13, 2022

Отметим, что схожая история произошла перед Олимпийскими играми в Токио. Тогда официальный сайт Олимпиады на карте отделил временно оккупированный Крым от территории Украины. Однако позже организаторы исправили свою ошибку, а Международный олимпийский комитет попросил прощения.

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