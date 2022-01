Ла Лига изобразила оккупированный Крым территорией России - ошибка вызвала скандал в Сети

Dear @LaLiga & @LaLigaEN ,



Мы являемся глубоким размышлением о представлении на вашем сайте legitimising ilegal occupation of Crimea by Russia!



We ask that this inaccuracy is urgently correctod with Crimea rightfully returned to Ukraine



Desktop only: https://t.co/bnKua5olOP pic.twitter.com/brWK0WQyRx