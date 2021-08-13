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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

Турнир стартует без своей главной звезды последних двух десятилетий Лионеля Месси.

13-16 августа состоятся матчи стартового тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Атлетико""Реал" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Барселона" и "Севилья". Вылетели "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска".
  • Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка""Райо Вальекано".
  • 2-й тур Ла Лиги - 20-23 августа.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР
Пятница, 13 августа
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ХЕТАФЕ
Суббота, 14 августа
20:30 КАДИС   _:_   ЛЕВАНТЕ
20:30 МАЛЬОРКА   _:_   БЕТИС
23:00 ОСАСУНА   _:_   ЭСПАНЬОЛ
23:00 АЛАВЕС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 15 августа
18:30 СЕЛЬТА   _:_   АТЛЕТИКО
21:00 БАРСЕЛОНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
23:15 СЕВИЛЬЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Понедельник, 16 августа
21:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ГРАНАДА
23:00 ЭЛЬЧЕ   _:_   АТЛЕТИК
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