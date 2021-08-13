Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Испании по футболу

Турнир стартует без своей главной звезды последних двух десятилетий Лионеля Месси.
13-16 августа состоятся матчи стартового тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Атлетико", "Реал" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Барселона" и "Севилья". Вылетели "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска".
- Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
- 2-й тур Ла Лиги - 20-23 августа.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР
|Пятница, 13 августа
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Суббота, 14 августа
|20:30
|КАДИС
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|20:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|БЕТИС
|23:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|23:00
|АЛАВЕС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 15 августа
|18:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|21:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|23:15
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Понедельник, 16 августа
|21:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ГРАНАДА
|23:00
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|АТЛЕТИК