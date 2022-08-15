Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Испании по футболу

С 12-го по 15 августа состоятся матчи стартового тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

Действующий чемпион и главный фаворит нового розыгрыша Ла Лиги - мадридский "Реал" - начал чемпионат волевой победой над новичком Примеры. Подопечные Карло Анчелотти благодаря роскошному штрафному на выезде одолели "Альмерию".

В свою очередь, "Барселона" неудачно стартовала в новом сезоне. Команда Хави Эрнандеса разошлась нулевой ничьей с "Райо Вальекано".

Поединки 2-го тура Ла Лиги пройдут 19-22 августа.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".