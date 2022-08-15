Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Испании по футболу

С 12-го по 15 августа состоятся матчи стартового тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.
Действующий чемпион и главный фаворит нового розыгрыша Ла Лиги - мадридский "Реал" - начал чемпионат волевой победой над новичком Примеры. Подопечные Карло Анчелотти благодаря роскошному штрафному на выезде одолели "Альмерию".
В свою очередь, "Барселона" неудачно стартовала в новом сезоне. Команда Хави Эрнандеса разошлась нулевой ничьей с "Райо Вальекано".
- Поединки 2-го тура Ла Лиги пройдут 19-22 августа.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР
|Пятница, 12 августа
|22:00
|ОСАСУНА
|2:1
|СЕВИЛЬЯ
|Суббота, 13 августа
|18:00
|СЕЛЬТА
|2:2
|ЭСПАНЬОЛ
|20:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|0:3
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|0:0
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Воскресенье, 14 августа
|18:30
|КАДИС
|0:1
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|20:30
|ВАЛЕНСИЯ
|1:0
|ЖИРОНА
|23:00
|АЛЬМЕРИЯ
|1:2
|РЕАЛ МАДРИД
|Понедельник, 15 августа
|18:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|МАЛЬОРКА
|20:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:30
|БЕТИС
|_:_
|ЭЛЬЧЕ