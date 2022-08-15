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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

С 12-го по 15 августа состоятся матчи стартового тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

Действующий чемпион и главный фаворит нового розыгрыша Ла Лиги - мадридский "Реал" - начал чемпионат волевой победой над новичком Примеры. Подопечные Карло Анчелотти благодаря роскошному штрафному на выезде одолели "Альмерию".

В свою очередь, "Барселона" неудачно стартовала в новом сезоне. Команда Хави Эрнандеса разошлась нулевой ничьей с "Райо Вальекано".

  • Поединки 2-го тура Ла Лиги пройдут 19-22 августа.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР
Пятница, 12 августа
22:00 ОСАСУНА   2:1   СЕВИЛЬЯ
Суббота, 13 августа
18:00 СЕЛЬТА   2:2   ЭСПАНЬОЛ
20:00 ВАЛЬЯДОЛИД   0:3   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 БАРСЕЛОНА   0:0   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Воскресенье, 14 августа
18:30 КАДИС   0:1   РЕАЛ СОСЬЕДАД
20:30 ВАЛЕНСИЯ   1:0   ЖИРОНА
23:00 АЛЬМЕРИЯ   1:2   РЕАЛ МАДРИД
Понедельник, 15 августа
18:30 АТЛЕТИК   _:_   МАЛЬОРКА
20:30 ХЕТАФЕ   _:_   АТЛЕТИКО
22:30 БЕТИС   _:_   ЭЛЬЧЕ

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