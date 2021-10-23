Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Испании по футболу

Главное блюдо уикенда - Эль Классико.

22-25 октября будут сыграны матчи 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Болельщики станут свидетелями центрального поединка всего первого круга - "Барселона" и мадридский "Реал" будут выяснять сильнейшего на "Камп Ноу". Долгожданное Эль Классико начнется 24 октября в 17:15 по киевскому времени.

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После восьми туров в Примере неожиданным лидером является "Реал" Сосьедад - 20 очков. За ним расположились сразу четыре клуба, которые имеют одинаковое количество зачетных баллов - "Реал", "Севилья", "Атлетико" и "Осасуна" - по 17. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7-й позиции с 15 пунктами и игрой в запасе.

Поединки 11-го тура Ла Лиги состоятся 26-28 октября.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 9 тура

flashscore.ua

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