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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

Главное блюдо уикенда - Эль Классико.

22-25 октября будут сыграны матчи 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Болельщики станут свидетелями центрального поединка всего первого круга - "Барселона" и мадридский "Реал" будут выяснять сильнейшего на "Камп Ноу". Долгожданное Эль Классико начнется 24 октября в 17:15 по киевскому времени.

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  • После восьми туров в Примере неожиданным лидером является "Реал" Сосьедад - 20 очков. За ним расположились сразу четыре клуба, которые имеют одинаковое количество зачетных баллов - "Реал", "Севилья", "Атлетико" и "Осасуна" - по 17. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7-й позиции с 15 пунктами и игрой в запасе.
  • Поединки 11-го тура Ла Лиги состоятся 26-28 октября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Пятница, 22 октября
22:00 ОСАСУНА   1:1   ГРАНАДА
Суббота, 23 октября
15:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 КАДИС   _:_   АЛАВЕС
19:30 ЭЛЬЧЕ   _:_   ЭСПАНЬОЛ
22:00 АТЛЕТИК   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Воскресенье, 24 октября
15:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   ЛЕВАНТЕ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 БЕТИС   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Понедельник, 25 октября
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   СЕЛЬТА
           

Таблица Ла Лиги после 9 тура

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