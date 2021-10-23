Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Испании по футболу

Главное блюдо уикенда - Эль Классико.
22-25 октября будут сыграны матчи 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
Болельщики станут свидетелями центрального поединка всего первого круга - "Барселона" и мадридский "Реал" будут выяснять сильнейшего на "Камп Ноу". Долгожданное Эль Классико начнется 24 октября в 17:15 по киевскому времени.
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- После восьми туров в Примере неожиданным лидером является "Реал" Сосьедад - 20 очков. За ним расположились сразу четыре клуба, которые имеют одинаковое количество зачетных баллов - "Реал", "Севилья", "Атлетико" и "Осасуна" - по 17. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7-й позиции с 15 пунктами и игрой в запасе.
- Поединки 11-го тура Ла Лиги состоятся 26-28 октября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Пятница, 22 октября
|22:00
|ОСАСУНА
|1:1
|ГРАНАДА
|Суббота, 23 октября
|15:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|КАДИС
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Воскресенье, 24 октября
|15:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Понедельник, 25 октября
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|СЕЛЬТА